Baden-Württemberg Autofahrer übersieht Motorrad – zwei Schwerverletzte

Von red/lsw 28. März 2017 - 21:42 Uhr

Ein Autofahrer hat beim Abbiegen im Kreis Heilbronn ein Motorrad übersehen und so zwei Menschen schwer verletzt. Ein 23-Jähriger und ein 24-Jähriger werden per Hubschrauber in Krankenhäuser geflogen.





7 Bilder ansehen

Güglingen - Am Dienstagabend, gegen 18.19 Uhr, ereignete sich auf der L1103, zwischen Brackenheim und Frauenzimmern bei Güglingen (Kreis Heilbronn), ein folgenschwerer Unfall. Der 68-jährige Lenker eines Pkw Saab wollte von einem Flurweg gegenüber der Einfahrt zum Industriegebiet „Langwiesen“ bei Frauenzimmern auf die genannte Landesstraße einbiegen. Dabei übersah er ein Krad Yamaha, das in Fahrtrichtung Brackenheim unterwegs war.

Bei dem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen erlitten der 23-jährige Lenker sowie der 24-jährige Sozius des Motorrades schwere Verletzungen. Sie mussten mit dem Rettungshubschrauber in verschiedene Kliniken geflogen werden. Zur Versorgung der Verletzten waren neben den beiden Hubschraubern insgesamt 3 Notärzte sowie 2 Rettungswagen im Einsatz. Der Fahrer des Saab blieb bei dem Unfall unverletzt. Die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge fingen bei dem Unfall sofort Feuer und brannten trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr Güglingen aus.

An dem Saab entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 10 000 Euro, der Schaden an dem ebenfalls total beschädigten Motorrad beträgt rund 5 000 Euro. Zur Klärung des Unfallherganges wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.