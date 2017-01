B464 bei Magstadt 37-Jähriger verliert auf glatter Straße die Kontrolle

Von red 24. Januar 2017 - 10:48 Uhr

Ein 37-jähriger VW-Fahrer verliert auf der B464 bei Magstadt auf glatter Straße die Kontrolle über seinen Wagen und überschlägt sich. Die Strecke muss gesperrt werden.





Magstadt - Einem 37-jährigen VW-Fahrer wurde am frühen Dienstagmorgen die eisglatte Bundesstraße 464 bei Magstadt zum Verhängnis. Er hat die Kontrolle über seinen Wagen verloren, von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann gegen 4.45 Uhr auf der Strecke zwischen Magstadt und Renningen (Kreis Böblingen), als er wegen Eisglätte die Kontrolle über seinen Wagen verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich überschlug.

Die B464 musste gesperrt werden

Der 37-jährige Fahrer wurde leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der VW musste abgeschleppt werden. Die B 464 war in diesem Bereich bis gegen 5.50 Uhr vollgesperrt.