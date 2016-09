B14 bei Backnang Laster bleibt mit Ladung an Brücke hängen

Von red/brb 12. September 2016 - 16:36 Uhr

Bei Backnang (im Rems-Murr-Kreis) ist am Montagnachmittag der Fahrer eines Lkw mit seiner Ladung an einer Brücke hängen geblieben.Foto: dpa/Symbolbild

Blockierte Fahrbahn, gesperrte Gleise: Weil ein Laster mit seiner Ladung bei Backnang an einer Brücke hängen bleibt, kommt es auf den Straßen und der Schiene zu Behinderungen.

Backnang - Bei Backnang (Rems-Murr-Kreis) ist am Montagnachmittag der Fahrer eines Lasters mit seiner Ladung an einer Brücke hängen geblieben.

Wie die Polizei meldet, war der 36 Jahre alte Fahrer eines Sattelzuges, beladen mit einem Schaufelbagger, gegen 15 Uhr auf der B14 in Richtung Stuttgart unterwegs. Kurz nach der Erbstetter Straße blieb er mit dem Bagger aufgrund von Überhöhe an der vier Meter hohen Eisenbahnbrücke der Bahnlinie Backnang-Marbach hängen. Hierdurch wurde der Bagger teils von dem Sattelauflieger geschoben und stark beschädigt. Auch an der Brücke entstand Sachschaden, der noch nicht beziffert werden kann.

Ein hinzugerufener Notfallmanager der Deutschen Bahn veranlasste die Sperrung der genannten Bahnstrecke. Der Schaden am Bagger sowie am Lkw kann ebenfalls noch nicht beziffert werden, dürfte aber nach ersten vorsichtigen Schätzungen sich leicht auf mehrere Zehntausend Euro belaufen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Notverkehr eingerichtet

Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte, wurde der Verkehr der S4 gegen 15.30 Uhr wieder freigegeben, allerdings ist das Gleis der S3 zwischen Backnang und Burgstall weiterhin gesperrt. Ein Notverkehr werde eingerichtet, so der Bahnsprecher.

Die Fahrbahn der B14 in Richtung Stuttgart ist derzeit noch komplett gesperrt, der Verkehr wird ausgeleitet (Stand 16.30 Uhr). Der Bagger muss geborgen werden, was eventuell die Sperrung auch der Gegenspur der B14 nötig machen wird, so der Polizeisprecher. Mit weiteren Behinderungen sei zu rechnen.