B10 bei Deizisau Lastwagen kracht auf stehendes Auto

Von kaw 02. Juni 2017 - 13:40 Uhr

Ein Lkw-Fahrer übersieht ein auf dem Seitenstreifen stehendes Fahrzeug und kracht in das Auto. Die beiden Insassen werden schwer verletzt.





9 Bilder ansehen

Deizisau - Ein schwerer Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen und einem Sachschaden in Höhe von rund 35 000 Euro hat sich am Freitagmorgen auf der B 10 bei Deizisau (Kreis Esslingen) ereignet. Ein 66 Jahre alter Lastwagenfahrer hatte gegen 9.50 Uhr auf der B 10 in Richtung Plochingen einen VW Touran übersehen, der auf dem Standstreifen stand. Er prallte mit der rechten Seite seines Sattelzugs gegen den Wagen. Die beiden Fahrzeuginsassen, ein 34-Jähriger und seine 30-jährige Beifahrerin, wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Die 30-Jährige wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht laut Polizei keine Lebensgefahr. Der Lastwagenfahrer erlitt leichte Verletzungen. Durch die Bergung und die Unfallaufnahme musste die B 10 bis 14.15 Uhr gesperrt werden. Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrbehinderungen.

Mehr zum Thema