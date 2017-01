Autohaus in Waiblingen Brand beschädigt mehrere Fahrzeuge

Von red 08. Januar 2017 - 15:08 Uhr

Bei einem Brand auf dem Gelände eines Autohauses in Waiblingen-Beinstein sind am frühen Sonntagmorgen mehrere Fahrzeuge beschädigt worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.





11 Bilder ansehen

Waiblingen-Beinstein - Auf dem Gelände eines Autohandels in der Sandwiesenstraße in Waiblingen-Beinstein (Rems-Murr-Kreis) ist am frühen Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen, das einen Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro verursacht hat.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei berichtet, geriet gegen 4 Uhr ein Schuppen, der überwiegend als Reifenlager genutzt wird, in Brand. Sowohl der Holzschuppen als auch einige im unmittelbaren Umfeld geparkte Autos wurden bei dem Feuer erheblich beschädigt. Die Polizei geht hier von einem Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro aus. Das angrenzende Gebäude einer Schreinerei wurde durch die Hitze ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Hier beträgt der Schaden etwa 10.000 Euro.

Die Feuerwehren Waiblingen, Beinstein und Hegnach waren mit insgesamt 46 Mann und zehn Fahrzeugen im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.