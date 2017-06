Außengastronomie in Esslingen La dolce vita: Von Biergarten bis Eisdiele

Von kaw 08. Juni 2017 - 17:13 Uhr

Ob Frühstück, Mittagessen, Eis oder Feierabendbier: Hier gibt es einen Überblick über beliebte Esslinger Biergärten und Außenwirtschaften, in denen sich die Sonne genießen lässt.





Esslingen - Ob zum Frühstück, Mittagstisch oder Kaffee, zum gemütlichen Abendessen, auf ein Eis oder ein Getränk zwischendurch – fast jeder Wirt in Esslingen hat auch ein paar Plätze unter freiem Himmel. Wer gerne zentral in der Innenstadt sitzt, ist etwa direkt am Marktplatz gut aufgehoben. Hier locken gleich mehrere Einkehrmöglichkeiten vom indischen Restaurant über eine Besenwirtschaft bis zum Café mit feinen Kuchen und Pralinen.

Einen Steinwurf weiter kommt zwischen dem Roßneckar- und dem Wehrneckarkanal bei Pizza und Rotwein Venedig-Feeling auf und auch im Maille Park bieten gleich zwei Gastronomien Sitzplätze im Grünen und direkt am Wasser.

Wer etwas weiter draußen ein ruhiges Plätzchen sucht, kann es sich etwa am Stadtstrand oder in der Wichtelbrauerei gemütlich machen oder fährt zum Jägerhaus oder dem Dulkhäusle an den Esslinger Stadtrand.

Eine Übersicht über die Esslinger Außengastronomien haben wir in unserer Bilderstrecke zusammengestellt. Klicken Sie sich durch.