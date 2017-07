Cosmopolita in Esslingen Weltbürgerlich essen beim neuen Italiener

Von Kathrin Waldow 08. Juli 2017 - 07:00 Uhr

Der Gastronom Salvatore Marrazzo hat am Esslinger Marktplatz das neue Lokal Cosmopolita eröffnet und das Aus für sein gehobenes Ristorante-Reichsstadt angekündigt.





Esslingen - Der Gegensatz könnte kaum größer sein: Auf der einen Seite des Marktplatzes sticht das kürzlich eröffnete Restaurant Cosmopolita hervor – luftig gestaltet und modern, auf der anderen Seite das altehrwürdige Gebäude, in dem das gediegene, und sehr gehobene Ristorante Reichsstadt ist. Beide Lokale gehören Salvatore Marrazzo, der das kulinarische Leben am Esslinger Marktplatz seit 24 Jahren mit italienischem Essen prägt. Auch das kleine Restaurant Accanto neben dem Alten Rathaus ist Marrazzos Werk.

Nun also hat er sein drittes Restaurant eröffnet: „Eigentlich haben wir nur nach einer Erweiterung für das Accanto gesucht, dann aber festgestellt, dass die ehemalige Apotheke sich auch gut für ein eigenes Restaurant nutzen lässt“, so der 47-Jährige. Nach eineinhalb Jahren Umbauzeit und 400 000 Euro Investitionskosten steht das Cosmopolita Gästen seit Ende Juni offen. Italienische Klassiker wie Ossobuco (geschmorte Kalbsbeinscheibe), Paccheri al ragú (Rohrnudeln mit Rinderragout), Ravioli oder geschmorte Calamari kommen auf die Teller. Zwischen 80 verschiedenen Weinen kann man den passenden Begleiter wählen und den Blick vom Teller über die historische Espressomaschine, die restaurierte Stuckdecke, oder ein Abbild von Audrey Hepburn schweifen lassen. Mit dem Cosmopolita hat sich der über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Gastronom ohne klassische Kochausbildung wieder einmal neu erfunden.

Von der Pizzeria zum Edelitaliener

„Angefangen hat alles in der Pizzeria meiner Eltern im Nassachtal. Dort habe ich schon mit acht Jahren mitgeholfen. Mit zwölf Jahren habe ich zum ersten Mal etwas gekocht. Als Jugendlicher zog es mich anstatt ins Kino oder in die Disko in Restaurants“, sagt der leidenschaftliche Kulinariker. 1993 kam Marrazzo mit seinen Eltern nach Esslingen und übernahm das Reichsstadt. Im Laufe der Zeit hat er es von einer einfachen Pizzeria in einen Edelitaliener verwandelt. 2013 eröffnete Marrazzo als Gegenentwurf dazu das Accantomit einer kleinen Karte bestehend aus Antipasti und Pasta, einer großen Weinauswahl und lockerer Atmosphäre. „Alles, was ich über Gastronomie weiß, habe ich von meiner Familie, anderen Köchen oder durch Erfahrung gelernt“, sagt er.

Drei Italiener aus einem Guss auf so engem Raum, ist das kein Überangebot? „Nein, ich denke nicht. Wir haben das Cosmopolita eröffnet, damit wir Platz haben, wenn es im Accanto zu voll wird“, sagt Marrazzo. Doch der Hauptgrund für die Neueröffnung ist die anstehende Schließung des Ristorante Reichsstadt: „Als das Gebäude 2015 verkauft wurde, war für uns klar, dass wir den Pachtvertrag nicht verlängern werden. Falls sich nicht früher ein Nachmieter findet, sind wir noch bis Januar 2018 hier. Danach ist Schluss“, so Marrazzo. So schnell wie möglich will er raus aus dem Reichsstadt, wenn auch etwa wehmütig: „Im Ristorante Reichsstadt stecken viel Liebe, schöne Erinnerungen und auch ein großer Teil meiner gastronomischen Entwicklung“, sagt er. Die Öffnungszeiten hat er bereits eingestampft, seit Anfang Juli ist das Nobellokal nur noch abends geöffnet.

„Gäste wollen weg von der sehr gehobenen Küche“

Nur drei hungrige Gäste verirren sich zur Mittagszeit an diesem Tag in das Reichsstadt. Marrazzo muss die Gäste abweisen und empfiehlt: „Sie können gerne gegenüber im Cosmopolita essen.“

Der 47-Jährige begründet die Schließung mit dem Wandel der Zeit: „Um auf so hohem Niveau dabei zu bleiben, muss man auch viel investieren. Und sie haben es eben selbst gesehen: Für drei Gästen am Mittag lohnt es sich nicht, aufzumachen“, gibt er zu. „Wir glauben, dass die Leute weg von der sehr gehobenen Küche wollen. Deshalb haben wir unser Konzept im Cosmopolita an diese Ansprüche angepasst. „Dennoch glaube ich, dass Esslingen auch für diese Art von Essengehen etwas zu bieten hat“, so Marrazzo. „Ich kann mir vorstellen, dass der Goldene Ochse den Platz des Reichsstadt einnehmen könnte.“

„Darüber hinaus hat Esslingen ein sehr gutes Angebot – der ganze Marktplatz wird mit Cafés, einem Besen, der Osteria in der Alten Zimmerei bestens gastronomisch bespielt und es herrscht ein toller Zusammenhalt. Auch in der Traube oder dem Posthörnle gibt es ausgezeichnetes Essen“, lobt Marrazzo seine Kollegen. Dennoch will er sich mit seinem Konzept natürlich einen Namen machen und gibt sich weltbürgerlich, was Cosmopolita übersetzt heißt.

Pachtvertrag für 15 Jahre

In traditionelle Gerichte mischt Marrazzo eine Prise Internationales: So soll es bald ein italienischer Burger auf die Karte schaffen, ebenso wie Fleischbällchen nach Rezept von Marrazzos Oma. Mit Veranstaltungen wie gemeinsamem Kochen von Gästen und Köchen will er auch Events bieten.

Mit dem neuen Lokal und einem Pachtvertrag für die nächsten 15 Jahre hat Marrazzo nicht nur sich selbst eine berufliche Zukunft geschaffen. „Wir werden sieben Tage die Woche geöffnet haben, so dass ich alle Mitarbeiter aus dem Reichsstadt mitnehmen kann“, stellt Marrazzo in Aussicht.

Cosmopolita, Marktplatz 25, Esslingen, Telefon 0711/66468020, Montag bis Freitag 12 bis 14:30 und 18 bis 23:30, Sa 12-23:30 Uhr.