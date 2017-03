Arbeitsunfall bei Ravensburg Waldarbeiter stirbt beim Holzfällen

Von red/dpa/lsw 14. März 2017 - 12:00 Uhr

Ein 20-Jähriger Waldarbeiter ist beim Baumfällen tödlich verunglückt. (Symbolbild)Foto: dpa

Tragischer Arbeitsunfall bei Ravensburg: Ein 20-Jähriger Waldarbeiter ist beim Baumfällen tödlich verunglückt. Ein umstürzender Baum traf den jungen Mann am Kopf.

Ravensburg - Ein 20-jähriger Waldarbeiter ist beim Holzfällen in der zu Ravensburg gehörenden Ortschaft Schmalegg tödlich verunglückt. Der junge Mann sei von einem umstürzenden Baum am Kopf getroffen worden und einen Abhang hinuntergestürzt, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Baum entwurzelt

Der Baum sei versehentlich beim Wegrücken eines anderen, bereits gefällten Stamms mit einer Seilwinde entwurzelt worden. Ein Notarzt habe nur noch den Tod des Verunglückten feststellen können. Der Unfall ereignete sich laut Polizei bereits am Freitag. Eine Untersuchung habe keine Verstöße gegen Arbeitsschutzvorschriften ergeben.