Angela Merkels Rede im Live-Blog Hohe Erwartungen an die Kanzlerin

Von Christopher Ziedler 06. Dezember 2016 - 07:00 Uhr

Die Rede von Angela Merkel wird mit Spannung erwartet.Foto: dpa

Die Rede von Angela Merkel auf dem CDU-Parteitag in Essen wird mit Spannung erwartet – und die Erwartungten sind groß. Wir berichten in unserem Ticker live von der Rede.

Essen - Die Erwartungen sind groß, wenn Angela Merkel heute um 11 Uhr beim Essener Parteitag der Christdemokraten um 11 Uhr ans Rednerpult tritt. Die Delegierten erwarten eine große Rede von Merkel, die später am Tag erneut zur CDU-Vorsitzenden gewählt werden wird. Was sie sagt und wie sie es sagt, wird für die Parteibasis sicherlich wichtiger sein als das Wahlergebnis. Die CDU muss nach außen Geschlossenheit demonstrieren, Merkel kann insofern mit einem Stimmenanteil jenseits der 90-Prozent-Marke rechnen.

Das heißt aber nicht, dass der Unmut über ihre Flüchtlingspolitik auch in der eigenen Partei ganz verschwunden wäre. Diese internen Kritiker muss die Kanzlerin mit ihrer Rede zu überzeugen versuchen. Das wird insofern ein Kunststück sein müssen, weil der vor harten Formulierungen nur so strotzende Leitantrag für den Parteitag nicht so ganz zur Parteichefin passen will, die sich an der teilweise martialisch geführten Zuwanderungsdebatte zum Leidwesen vieler Parteianhänger demonstrativ unaufgeregt äußert.

In unserem Liveticker können Sie die Rede von Kanzlerin Merkel mitverfolgen