Adventskerze vergessen Nachbar verhindert schweren Brand in Ludwigsburg

Von red/dpa 25. Dezember 2016 - 09:47 Uhr

Eine Adventskerze hätte in Ludwigsburg beinahe zu einem schweren Wohnungsbrand geführt. (Symbolbild)Foto: dpa

Als wahrer Schutzengel hat sich ein 33-Jähriger in Ludwigsburg entpuppt. Als der Mann an Heiligabend den Alarm eines Rauchmelders in der Wohnung seiner Nachbarn bemerkt, schreitet er gleich zur Tat und verhindert Schlimmeres.

Ludwigsburg - Das schnelle Eingreifen eines Nachbarn hat in Ludwigsburg-Ossweil an Heiligabend wohl einen Wohnungsbrand mit größerem Schaden verhindert.

Der 33-Jährige war laut einer Polizeimitteilung gegen 23.15 Uhr durch den Alarm eines Rauchmelders geweckt worden. Weil ihm die befreundeten Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus in der Suevenstraße den Schlüssel anvertraut hatten, konnte der 33-Jährige die seit Stunden verlassene Wohnung betreten. Der Esstisch stand bereits in Flammen.

Die Bewohner hatten eine Adventskerze brennen lassen. Der Helfer von nebenan löschte kurzerhand selbst. Die Feuerwehr konnte wieder abrücken. Lediglich am Tisch entstand geringer Schaden.