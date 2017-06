24. Stuttgart-Lauf Spaß am Sport trotz Hitze

Von Nina Ayerle 24. Juni 2017 - 17:57 Uhr

Der Samstag ist beim 24. Stuttgart Lauf den Nachwuchssportlern vorbehalten. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Trotz hochsommerlicher Temperaturen sind mehr als 4000 Kinder und Jugendliche beim „AOK Minimarathon“ im Rahmen des 24. beim Stuttgart-Lauf gestartet.

Stuttgart - Ihre Medaillen haben die beiden Schwestern Julie und Isabelle Bacher direkt nach dem Zieleinlauf bekommen. Jeder Teilnehmer bekommt eine. „Sehr heiß war es dieses Jahr“, ist die Bilanz der elfjährigen Isabelle nach ihrem 2,15-Kilometer-Lauf. Etwa 28 Grad zeigte das Thermometer kurz nach dem Start in Bad Cannstatt an. Gefallen habe es ihr und der Schwester trotzdem genauso gut wie in den letzten Jahren. Fit sind die Schwestern ohnehin: „Wir laufen schon mit seit wir kleine Kinder sind“, ergänzt die 13-jährige Julie.

Der Samstag ist beim 24. Stuttgart Lauf den Nachwuchssportlern vorbehalten. Neun Wettbewerbe gab es in der Mercedes-Benz-Arena für Kinder und Jugendliche wie den Jolinchen-Lauf, den Handbike-Minimarathon und den „AOK Minimarathon“ für verschiedene Altersgruppen. Rund 4000 Teilnehmer hatten sich vorab angemeldet. Einige hätten sich aber am Samstag aufgrund des schönen Wetters noch nachgemeldet, heißt es von Veranstalterseite, dem Württembergischen Leichtathletikverband (WLV). Probleme aufgrund der Hitze habe es nicht gegeben. Allerdings habe man auch alle Teilnehmer darauf hingewiesen, ausreichend zu essen und zu trinken.

„Flaggschiff“ des alljährlichen Stuttgart Laufs ist der Halbmarathon

Die Schwestern Bacher haben sich nach dem Zieleinlauf auch direkt mit Gratis-Wasser und Soja-Drinks versorgt. Dann müssen sie auch schon weiter. Ihre kleinste Schwester, die siebenjährige Fabienne, hat ihren Lauf noch vor sich. Sie hat es aber leichter als ihre älteren Schwestern. Sie muss nur 1200 Meter rennen.

„Flaggschiff“ des alljährlichen Stuttgart Laufs ist der Halbmarathon über 21 Kilometer. Startschuss ist um neun Uhr am Sonntag in der Früh, die Strecke führt durch Bad Cannstatt über Münster und Hofen wieder zurück ins Stadion, wo etwa gegen zwölf Uhr die letzen Läufer zurück erwartet werden.