Zwischenfall in London Augenzeugen berichten von Schüssen, Polizei dementiert

24. November 2017

Hat es einen neuen Terroranschlag in London gegeben? Augenzeugen fliehen in Panik, einige berichten von Schüssen an einer U-Bahn-Station. Mittlerweile hat die Polizei bekanntgegeben, dass es wohl doch keine Schüsse gegeben hat.





London - Im Zentrum Londons hat es nach Polizeiangaben am Freitagnachmittag einen schweren Zwischenfall an der U-Bahnstation Oxford Circus gegeben. Scotland Yard rief Menschen auf, Gebäude aufzusuchen oder das Areal zu meiden. Augenzeugen berichteten, dass sie Schüsse gehört hätten.

Bei dem Zwischenfall hat es nach bisherigen Polizeierkenntnissen wohl doch keine Schüsse gegeben. Eine Frau sei verletzt worden, als sie die U-Bahnstation Oxford Circus verließ, teilte die britische Transportpolizei am Abend mit. „Es gibt keine Berichte über weitere Opfer“, hieß es in der Twitter-Mitteilung der Polizei.

Die U-Bahn-Stationen Oxford Station und Bond Street waren geschlossen worden. Die Züge hielten dort nicht mehr an. Mittlerweile sind sind die beiden U-Bahnstationen wieder geöffnet. Alle Züge würden wieder dort halten, teilte die zuständige Behörde am Abend mit.

Zuvor herrschte Panik in der Stadt. „Die Lage ist total unübersichtlich“, hatte ein Mitarbeiter der Deutschen Presse-Agentur gesagt, der sich in einem nahegelegenen Restaurant versteckt hatte. „Niemand weiß hier, was los ist. Eben sind alle Menschen in die eine Richtung geflüchtet, jetzt rennen Dutzende in die andere Richtung.“