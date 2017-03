Zwei Tote in Emmendingen Kollege findet totes Ehepaar in Haus

Von red/dpa 17. März 2017 - 09:07 Uhr

In Emmendingen ist ein Ehepaar tot in seinem Haus gefunden worden. (Symbolfoto)Foto: dpa

Die Leichen eines 58-Jährigen und seiner 42-jährigen Ehefrau sind im südbadischen Emmendingen gefunden worden. Das Paar lag tot in seinem Haus, neben den Leichen lag eine Waffe.

Emmendingen - In südbadischen Emmendingen bei Freiburg hat die Polizei zwei Leichen gefunden. Beide hatten Schussverletzungen, wie die Ermittler am Freitag mitteilten. Es handele sich um einen 58-jährigen Mann sowie um dessen 42-jährige Ehefrau. Auch der gemeinsame Hund lag tot in dem Haus des Ehepaares. Eine Schusswaffe befand sich neben den Leichen. Die Hintergründe der Tat seien noch unklar.

Gefunden wurden die Leichen am Donnerstag. Ein Kollege des Mannes war zu dem Haus des Paares gefahren und hatte den Ehemann durch die Fensterscheibe leblos auf dem Boden liegend gesehen. Die Feuerwehr brach daraufhin die Tür des Hauses auf.