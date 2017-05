Zuschauerschnitt in den 2. Ligen Setzt sich der VfB an Europas Spitze?

Von kap 04. Mai 2017 - 06:00 Uhr

Die Fans des VfB Stuttgart strömen in Scharen zu den Heim- und Auswärtsspielen ihres Clubs. (Archivbild)Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart hat noch zwei Heimspiele vor der Brust und pulverisiert schon jetzt den Zuschauerrekord bei Heimspielen in der 2. Fußball-Bundesliga. Doch gelingt den Schwaben auch der Sprung an die Spitze Europas?

Stuttgart - Dass der VfB Stuttgart mit unglaublich treuen Fans gesegnet ist, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Selbst als die Schwaben den schweren Gang in Liga 2 antreten mussten, standen die weiß-roten Anhänger wie eine Wand hinter ihrem Club.

Und so schickt sich der VfB nun an, den Zuschauerrekord bei Heimspielen in der 2. Liga zu pulverisieren. Die bisherige Bestmarke hält der 1. FC Köln, der Angaben des Kicker zufolge in der Saison 2013/14 durchschnittlich 46.138 Zuschauer in sein Stadion lockte.

Nach den bisherigen 15 Heimspielen liegt der Zuschauerschnitt beim VfB nämlich schon bei 49.317, die restlichen zwei Heimspiele werden den Schnitt auf mehr als 50.000 Zuschauer katapultieren.

„Nach dem 50.000. Mitglied ist dieser Rekord ein weiterer Beweis, auf welch großen Rückhalt der VfB bauen kann. Das ist großartig. Ein Dank gilt jedem, der uns auf unserem bisherigen Weg unterstützt hat und dies in den nächsten, entscheidenden Wochen tun wird“, gibt sich Präsident Wolfgang Dietrich mehr als zufrieden.

Newcastle United ist noch in Führung

Nun stellt sich nur noch die Frage, ob der VfB auch den Rekord auf europäischer Ebene knackt. Dort führt momentan der englische Club Newcastle United mit einem Schnitt von 51.095 Zuschauern (Stand: 24. April 2017). Vorteil VfB: Die Schwaben haben das größere Stadion. In die Mercedes-Benz-Arena passen 60.449 Fans, in den St. James Park 52.409. Es könnte also eine denkbar knappe Entscheidung werden.

Unabhängig davon sind die Verantwortlichen beim VfB Stuttgart begeistert von der Treue der eigenen Anhänger – egal ob auf eigenem Platz oder auswärts. So wurde der VfB beim Auswärtsspiel in Nürnberg von mehr als 20.000 Fans angefeuert. „Wie viele Fans uns nach Nürnberg begleitet haben, ist einfach unglaublich. Diese Unterstützung von den Rängen ist für die Mannschaft total wichtig und bringt sie immer wieder dazu, bis zum Schluss an sich zu glauben. Wir sind uns dessen total bewusst und wir wünschen uns, dass wir den Menschen ihren und unseren großen Traum erfüllen können“, freut sich Cheftrainer Hannes Wolf.