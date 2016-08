Zu Gast beim KSV Hessen Kassel Die Stuttgarter Kickers im Liveticker

Von red 30. August 2016 - 11:20 Uhr

Die Stuttgarter Kickers gastieren am Dienstagabend (19 Uhr) beim KSV Hessen Kassel. Nachdem den Blauen am vergangenen Spieltag der erste Heimsieg glückte, will das Team von Alfred Kaminski den ersten Auswärts-Dreier einfahren. Ob das gelingt, erfahren Sie hier im Liveticker.

Stuttgart - Mit einem 2:1-Sieg gegen den TSV Steinbach ist den Stuttgarter Kickers am vergangenen Freitag der erste Sieg in der Regionalliga Südwest gelungen. Nach nunmehr vier Spieltagen mit einem Sieg, zwei Unentschieden und einer Niederlage steht das Team von Alfred Kaminski auf dem zwölften Tabellenrang.

Und nun wartet am Dienstagabend um 19 Uhr der KSV Hessen Kassel auf die Schwaben. Fehlen wird den Kickers Mittelfeldspieler Nico Blank, der gegen Steinbach verletzt ausgewechselt werden musste.

Ob den Stuttgarter Kickers beim KSV Hessen Kassel der erste Auswärtssieg der Saison gelingt, erfahren Sie hier im Liveticker.