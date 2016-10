Youtube einigt sich mit Gema „Dieser Moment ist noch schöner als die Geburt meiner Töchter“

Von kaf 01. November 2016 - 14:50 Uhr

Die Internetuser freuen sich in Twitter über Musikstreaming auf der Videoplattform Youtube: Nach sieben Jahren haben sich Gema und Youtube geeinigt.Foto: AP

Nach sieben Jahren Streit können Youtube-Nutzer endlich populäre Videos schauen, ohne dass diese gesperrt sind. Im sozialen Netzwerk Twitter ist die Freude darüber groß und die User versuchen sich an manch skurrilem oder historischem Vergleich.

Stuttgart - Es gibt viele Dinge, die die Menschen im Internet bewegen: Tiervideos, lustige Halloween-Kostüme oder auch politische Themen wie die US-Präsidentenwahl oder Donald Trump. Momentan sind jedoch der Durchbruch bei den Verhandlungen zwischen der Musikverwertungsgesellschaft Gema und dem Video-Streamingportal Youtube ein großes Thema. Unter dem Hashtag „Gema“ tauschen sie sich freudig darüber aus, dass nun endlich populäre Filme der Lieblingsstars auch in Deutschland zu sehen sind.

Mehr zum Thema

Manch Twitter-User wagt bei diesem Ereignis sogar einen historischen Vergleich: Ob Mauerfall oder Reformationstag – diese Entscheidung scheint für sie gleichbedeutend zu sein:

Jetzt weiß ich, wie sich meine Eltern beim Mauerfall gefühlt haben müssen! #youtube #GEMA— LNYFCT (@Lennyficate) 1. November 2016

Die #GEMA & Youtube haben sich geeinigt. Jetzt wissen auch wir jungen Leute, wie es war, als die Mauer fiel.— Don Papa (@DerPapaOfficial) 1. November 2016

Auch persönliche Ereignisse werden mit der Lizenzvereinbarung zwischen Gema und Youtube in Relation gesetzt:

YouTube und die #GEMA haben sich endlich geeinigt.. Dieser Moment ist noch schöner als die Geburt meiner Töchter..— marvin (@maarveo) 1. November 2016

Manch einer scheint nach der Einigung sogar wieder den Glauben an den Weltfrieden zurückerlangt zu haben:

Hab den Glauben an Frieden zws. Israel und Palästina verloren, aber wenn selbst #GEMA und #YouTube das hinbekommen, gibt's noch Hoffnung.— Shahak Shapira (@ShahakShapira) 1. November 2016

Wenn sich @YouTube und #GEMA einigen können bin ich mir sicher das das mit dem Weltfrieden auch geht pic.twitter.com/lbhLGNlcD4— C u z I m V e n o x (@CuzImVenox) 1. November 2016

Alles in allem scheint die Freude über die Entscheidung groß zu sein. Für eine Spezies, der die Sperre mancher Youtube-Videos ein großer Dorn im Auge war, wird diese Entscheidung allerdings weitreichende Folgen haben – zumindest laut Twitter-User: Und zwar für die Blogger – haben diese bisher umfangreich gegen die Gema-Sperre gewettert, bleibt nun die Frage, über was sie in Zukunft schreiben sollen:

Man kann nun GEMA-gesperrte Videos auf Youtube ansehen? Worüber soll ich mich zur Hölle nun aufregen? Danke Merkel. #GEMA— iBlali (@iBlali) 1. November 2016

#GEMA und #YouTube einigen sich. Und über was sollen sich die Blogger zukünftig aufregen?— Fakeblog (@floyd_celluloyd) 1. November 2016