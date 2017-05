Würdigung in Bietigheim-Bissingen Lothar-Späth-Park beschlossen

Von pho 17. Mai 2017 - 12:15 Uhr

Der Gemeinderat beschließt die Würdigung von Lothar Späth.Foto: Pascal Thiel

Die Abstimmung war nur noch eine Formsache: Der Gemeinderat beschloss die Würdigung seines ehemaligen Bürgermeisters und späteren Ministerpräsidenten. Ein Neubaugebiet und ein Park wird nun nach dem „Cleverle“ benannt.

Bietigheim-Bissingen - Der Gemeinderat von Bietigheim-Bissingen hat in der Sitzung am Dienstagabend einstimmig die Würdigung des ehemaligen Bürgermeisters und späteren CDU-Ministerpräsidenten Lothar Späth beschlossen. So soll das Neubaugebiet auf dem Valeo-Areal künftig als „Lothar-Späth-Carrée“ beworben werden. Nach der Fertigstellung soll die Grünanlage im Inneren des Areals „Lothar-Späth-Park“ heißen.

Der Vorschlag der Würdigung geht auf die CDU-Fraktion zurück. Da die Verwaltung im aktuellen Bestand von Straßen und Parks nichts gefunden habe, „was sein Wirken adäquat würdigt“, wie der Oberbürgermeister Jürgen Kessing (SPD) sagte, habe man in Absprache mit der Familie Späth diese Lösung gefunden. Während Lothar Späths Amtszeit als Bürgermeister von Bietigheim entstand unter seiner maßgeblichen Beteiligung der Stadtteil Buch. Auch das Valeo-Areal liegt im Buch.

Die CDU-Fraktion schlug im Gemeinderat vor, einen weiteren geehrten Bürger zu würdigen: Den langjährigen SPD-Landtagsabgeordneten Claus Weyrosta. Die Stadt prüfe nun die Möglichkeiten dafür, sagt die Sprecherin Anette Hochmuth.