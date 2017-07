Wochenendwetter für Stuttgart Kräftige Gewitter mit Hagel drohen

Von ps 07. Juli 2017 - 10:43 Uhr

Am Sonntag drohen in Stuttgart Gewitter mit Starkregen und Hagel. Foto: 7aktuell.de

Wer das Wochenende für Ausflüge nutzen möchte, sollte auf die Warnung des Deutschen Wetterdienstes achten. Neben Sonne kündigt dieser nämlich schwere Gewitter an.

Stuttgart - Das Wochenende in Stuttgart startet nass mit einzelnen Schauern und Gewittern. Meteorologe Thomas Schuster vom Deutschen Wetterdienst (DWD) kündigt für die freien Tage einen Mix aus Sonne, Wolken und kräftigen Gewittern an.

„Die Schauer lassen am Freitag zum Abend hin nach. In der Nacht wird es ruhig bleiben“, so Schuster. Am Samstag dürfen sich die Stuttgarter auf neun Sonnenstunden und Temperaturen bis zu 31 Grad freuen. Perfektes Wetter für einen Tag am Badesee in der Region Stuttgart.

Am Sonntag hingegen ziehen kräftige Gewitter über Stuttgart. „Zwischen 13 und 14 Uhr steigt das Gewitterrisiko in Stuttgart“, warnt Schuster. Erste Schauer können sich zu kräftigen Gewittern mit Starkregen und kleinkörnigem Hagel entwickeln. „Die Temperaturen steigen am Sonntag auf 27 Grad“, berichtet der Meteorologe.

Die neue Woche startet wechselhaft. Allerdings mit weniger starken Gewittern als am Sonntag. Es bleibt sommerlich warm.

Hier finden Sie aktuelle Wetterwarnungen für Stuttgart und Baden-Württemberg.