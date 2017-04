Wochenendtipps für Stuttgart und Region Slow Food Messe, Marc Terenzi und 40 Jahre Planetarium

Von mim/bkü 21. April 2017 - 10:09 Uhr

Am Wochenende wird viel geboten in Stuttgart. Wer keine Lust auf das Frühlingsfest hat, kann kostenlos in die Oper oder zu Marc Terenzi tanzen. Hier sind unsere Tipps für das Wochenende.





Stuttgart - Die Temperaturen steigen und die Sonne soll sich laut Wetterbericht nicht mehr hinter den Wolken verstecken: Beste Bedingungen, um am Wochenende das Haus zu verlassen und an Veranstaltungen in der Region teilzunehmen.

Kruschtler und Kramer können in der Calwer Passage über den Fluxus Flowmarkt schlendern oder bei der Modelleisenbahnbörse Zubehör tauschen. Das Friedrichsbau Varieté feiert Freitagabend die Premiere von „Mrs. Nana’s Gallery“. Für Jazz-Fans dürfte das Konzert der Uni Stuttgart Big Band am Freitagabend interessant sein. Und wer Marc Terenzi live erleben will, kann das Samstagabend im Penthouse.

