Wochenendtipps für Stuttgart und Region Ostereier, Oldtimer und die lange Nacht der Museen

Von red 24. März 2017 - 10:32 Uhr

Vom Tanzen im Kowalski im Stuttgarter Westen bis zur Ostereierbörse in Fellbach – am Wochenende bleibt sicher keine Zeit für Langeweile. Hier unsere Tipps zum Wochenende.





Stuttgart - Der Frühling hat gerade begonnen und die ersten Sonnenstrahlen durchbrechen die Tristesse. Ob Oldtimertreffen oder der Besuch in der Wilhelma, an zahlreichen Orten wird das Wochenende mit Musik, Kultur und jede Menge Ostereier gestaltet.

Das größte Event steht am Samstag an: Die lange Nacht der Museen. Mehr als 80 Museen, Galerien, Industriedenkmäler und historische Gebäude öffnen ihre Pforten. Besonderes Flair verwandelt die Nacht zum Tag.

Wer sich auf die musikalischen Highlights am Wochenende konzentrieren möchte, der kann am Freitag im Kowalski abzappeln. Hier ist das Kollektiv Turmstraße zu Gast. Am Samstag lädt dann das Gerber zum Konzert ein. Bent Bridges und Keep Away From Fires sorgen für akustische Klänge.

In unserer Bildergalerie finden Sie noch mehr Tipps, wie Sie das Wochenenende verbringen können.

Bei der langen Nacht der Museen präsentiert die Stuttgarter Zeitung in der Fotoausstellung 24HSGT außergewöhnliche Berufe in Stuttgart – von der Domina bis zum Fluglotsen. Sehen Sie mehr dazu im Video: