Wochenendtipps für Stuttgart und Region Lichter am Stuttgarter Nachthimmel

Von sah 18. August 2017 - 06:00 Uhr

Es ist das Wochenende der Feuerwerke. Die Flammenden Sterne und das Lichterfest erhellen den Nachthimmel. Die Nacht zum Tag machen viele Partys, doch auch entspannte Events gibt es im Kessel.





9 Bilder ansehen

Stuttgart - Obwohl das Wetter in Stuttgart eher mittelmäßig ist und es teilweise regnet, werden die Stadt und Region dieses Wochenende erleuchtet: Vom Feuerwerk bei den Flammenden Sternen in Ostfildern oder beim Lichterfest in Ludwigsburg. Für viele „Oooh-“ und „Aaah“-Momente ist also gesorgt.

Mehr zum Thema

Wer gerne die Nacht zum Tag macht, ist dieses Wochenende ebenfalls versorgt. Mehrere Locations bieten hohes Tanzpotenzial für verschiedene Musikgeschmäcker. Der Club Kowalski feiert am Wochenende sogar seinen fünften Geburtstag.

Auch für diejenige, die am Wochenende lieber entspannen, statt sich der Lichterflut am Himmel und in den Clubs der Stadt zu widmen, gibt es einige Möglichkeiten. Beim Yoga-Kurs, gutem Kaffee und schicken Autos kann man die Woche gemütlich ausklingen lassen.

In unserer Bildergalerie finden Sie alle Tipps fürs Wochenende.