Wochenendtipps für Stuttgart Mit Filmen und Masken ins letzte Ferienwochenende

Von Rebecca Beiter 08. September 2016 - 10:44 Uhr

Die Venezianische Messe und das Abschlusswochenende des Fantasy Filmfests – am zweiten Septemberwochenende ist in der Region einiges geboten. Unsere Bildergalerie zeigt Ihnen die Veranstaltungen, mit denen man die Sommerferien ausklingen lassen kann.





Stuttgart - Die letzten sommerlichen Herbsttage vor dem Schulbeginn müssen Stuttgarter nicht in ihren Wohnungen verbringen, denn in der Region ist am Wochenende einiges los.

Gänsehaut gefällig? Das Fantasy Filmfest geht in die letzte Runde und zeigt am Wochenende im Metropol-Kino zahlreiche Filme, unter anderem aus den Genres Thriller, Horror und Science-Fiction. Darunter befindet sich auch der Zombiefilm „Train to Busan“, der bereits in Cannes zu sehen war. Einige Streifen des Filmfestes sind Nischen- oder Low-Budget-Produktionen, die man sonst selten auf einer Kinoleinwand zu sehen bekommt. Auf dem Fantasy Filmfest werden seit dem 1. September rund 80 Filme gezeigt. Die Kinokarten kosten zwischen 10 und 12 Euro.

