Wochenendtipps für Stuttgart Gemütlich, gemeinnützig und glamourös

Von red 16. September 2016 - 11:59 Uhr

Über den Feuersee spazieren, über den Herbstflohmarkt schlendern oder doch lieber in der Kultkneipe abfeiern? Wir haben die passenden Tipps, um den Sommer im Kessel gebühren zu verabschieden. Happy Weekend!





Stuttgart - Stuttgarts Biergärten und Restaurants mit Terrassensind längst abgeklappert, die Abende im Schlossgarten lassen sich schon nicht mehr an den Fingern abzählen und auch der eigene Balkon kann nach all den lauen Sommerabenden in den vergangenen Wochen tatsächlich auch irgendwann mal langweilig werden.

Wer sich gebührend vom diesjährigen Sommer verabschieden möchte, auf den warten jede Menge Straßenfeste mit Live-Bands, wie etwa das Feuerseefest im Stuttgarter Westen, Floh- und Designmärkte mit der ein oder anderen Leckerei, die den Abschied gewiss etwas versüßen wird.

Außerdem ist es doch nur halb so wild, dass sich der Sommer langsam seinem Ende neigt. Jetzt ist endlich wieder Zeit für Kino, Museumsbesuche und Indoor-Partys – ganz ohne schlechtes Gewissen.

Passend dazu stehen an diesem Wochenende in Stuttgart auch mal wieder einige Veranstaltungen auf dem Programm, wie etwa der 20. Geburtstag der Kultkneipe Oblomow in Stuttgart oder der Comedy Clash im Universum.

In unserer Bildergalerie haben wir die besten Tipps für das bevorstehende Wochenende in Stuttgart gesammelt – klicken Sie sich durch.