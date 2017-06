Wochenendtipps für Stuttgart Für Bummler, Gespensterjäger und Flamingo-Fans

Von ase 22. Juni 2017 - 15:50 Uhr

Ein weiteres sonniges, wenn auch etwas kühleres Wochenende steht unmittelbar bevor: Der Veranstaltungskalender gibt so einiges her – vor allem in der Stuttgarter Innenstadt wird es die kommenden Tage heiß hergehen. Hier sind unsere Wochenendtipps für Stuttgart.





Stuttgart - Besonders diejenigen, die ihre Zeit gerne im Freien genießen, sind dieses Wochenende gut bedient. Ab Freitag sollen etwas kühlere Temperaturen für einen angenehmeren Aufenthalt draußen sorgen: Im Stuttgarter Süden können sich daher Bummler über die Heslacher Hofflohmärkte erfreuen.

Mehr zum Thema

Fotowalk durch die Wilhelma

Auch Naturliebhaber kommen auf ihre Kosten: So veranstaltet die Fotowerkstatt und Galerie Norbert Nieser am Samstag einen Fotospaziergang durch die Wilhelma. Hierbei soll einiges über das Fotografieren von Tieren und Pflanzen dazugelernt werden.

The Flamingo Club

Wer feiern will, sollte sich am Freitagabend ins Mos Eisley/Oberstübchen begeben, denn dort fordern Roman Rakete und Simon Sorrento mit hitzigen Beats zum Tanz auf.

