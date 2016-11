Wochenende in Stuttgart und Region Zwei Jahre Fluxus und Kulinart im Römerkastell

11. November 2016

Schlemmen oder shoppen? Eines ist jedenfalls klar: Das Wochenendprogramm ist vielversprechend. Wir haben ein paar Tipps zusammengestellt, was Sie trotz des Regenwetters in Stuttgart und Region unternehmen können.





Stuttgart und Region - Es ist kalt, es ist nass und eigentlich hat man so gar keine Lust am Wochenende das Haus zu verlassen. Das aber wäre ziemlich schade, denn in Stuttgart und Region stehen einige interessante Veranstaltungen an.

Während im Fluxus an diesem Wochenende der zweite Geburtstag der Temporary Concept Mall gefeiert wird, im Römerkastell die Messe Kulinart mit Genuss und Stil aus aller Welt Einzug hält, gibt es passend zum Herbst- und damit Lesewetter einige literarische Highlights zu entdecken.

Was an diesem Wochenende außerdem ansteht, haben wir in unserer Bildergalerie zusammengefasst. Klicken Sie sich durch.