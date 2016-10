San Marino im Freudentaumel Wie ein Fußballzwerg ein Auswärtstor feiert

Von pma 12. Oktober 2016 - 11:01 Uhr

San Marino erzielte das erste Auswärtstor seit über 15 Jahren.Foto: NTB SCANPIX

Deutschlands kommender Gruppengegner San Marino hat in der Qualifikation zur WM-Endrunde seinen ersten Treffer erzielt. Was folgte, war ein Jubelorkan auf Twitter.

Oslo - Deutschlands kommender Gruppengegner San Marino hat am Dienstagabend Geschichte geschrieben – die Fußball-Zwerge erzielten beim Spiel in Norwegen das erste Auswärtstor seit 15 Jahren. Genau genommen war es sogar schon das zweite – denn Norwegen lag zu diesem Zeitpunkt 1:0 in Führung – durch ein Eigentor von San Marino. Als dann Mattia Stefanelli in der 54. Minute das Spiel ausglich, kannte der Jubel keine Grenzen mehr.

GOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL— San Marino (@soccersanmarino) 11. Oktober 2016

„We fucking scored an away goal. Stefanelli you fucking Legend!“

WE FUCKING SCORED AN AWAY GOAL. STEFANELLI YOU FUCKING LEGEND!— San Marino (@soccersanmarino) 11. Oktober 2016

Der Tweet wurde annähernd 30.000 Mal geteilt und geliked. Unbezahlbar war jedoch die Reaktion der Moderatoren des norwegischen Fernsehens. Man schämte sich geradezu, gegen den Fußballzwerg ein Tor kassiert zu haben.

Reaction in Norwegian TV studio to San Marino scoring in Oslo. pic.twitter.com/nHlwchYFg3— Don'tBuytheSun.JFT96 (@aHellofaBeating) 11. Oktober 2016

Am Ende setzte sich die körperliche Überlegenheit der Norweger dennoch durch. In der Schlussviertelstunde musste San Marino noch drei Gegentreffer hinnehmen, Endstand 4:1. Am 11. November empfängt San Marino Deutschland im Nationalstadion in Serravalle.