Wir verlosen Karten für Stuttgart Aufgalopp für Apassionata

Von Uwe Bogen 25. Februar 2017 - 06:00 Uhr

Dressur-Star Bartolo Messina ist in Stuttgart dabei.Foto: Apassionata

Die ersten vier Shows des Gastspiels in Stuttgart sind „so gut wie ausverkauft“, heißt es bei Apassionata. Für die Vorstellung der Pferde-Show am 12. März um 18.30 Uhr in der Schleyerhalle verlosen wir dreimal zwei Karten.

Stuttgart - Das Glück der Erde, so heißt es, liegt auf dem Rücken der Pferde. Seit 15 Jahren währt nun das Glück der Apassionata-Macher. Die durch Europa tourende Reit- und Theatershow, die vom 10. bis 12. März mit fünf Vorstellungen in Stuttgart gastiert, ist so erfolgreich gewachsen, dass Besitzer Peter Massine 2018 in München seinen ersten Erlebnispark eröffnet. Noble Lusitanos, elegante Friesen oder niedliche Mini-Shetlandponys gehören zum Programm „Cinema of Dreams“, das seit Oktober 2016 jede Woche in einer anderen Stadt gespielt wird. Die Tour führt mit 50 Pferden von Rotterdam bis Zürich, von Antwerpen bis Malmö.

Auf das Stuttgarter Publikum kann sich Apassionata verlassen. Die geplanten vier Shows sind bereits auf fünf erweitert worden. Pressesprecherin Siri Mylius meldet für ihr Unternehmen „einen neuen Kartenverkaufsrekord für die Schleyerhalle“. Die ersten vier Shows seien so gut wie ausverkauft – man habe dafür nur noch Einzelplätze. Besser sieht es für Sonntag, 12. März, 18.30 Uhr, aus. „Da gibt es noch genügend freie Plätze“, sagt Sprecherin Mylius. Mit ein bisschen Glück können Leserinnen und Leser unserer Zeitung bei dieser Vorstellung kostenlos dabei sein. Wir verlosen dreimal zwei Karten für diesen Sonntagabend.

1000 Tonnen Sand für die Schleyerhalle

Der Aufgalopp für Apassionata ist gewaltig. Vor jedem Wochenende arbeitet eine 30 Mann starke Crew mehrere Stunden lang, um die Halle in eine Showbühne zu verwandeln. Dabei werden für die Reitfläche 1500 Quadratmeter Matten verlegt, auf die dann über 100 Tonnen Sand kommen. Zu den Höhepunkten des Traumtheaters zählt der Auftritt des Franzosen Laury Tisseur. Mit je einem Bein auf einem Pferd stehend, lässt er ein Sechser-Gespann über Hindernisse springen. Erzählt wird die Geschichte eines Paares, das in einem Kinodsaal in die Filme gerät.