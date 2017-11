Wintertrainingslager in Spanien VfB Stuttgart bereitet sich in La Manga auf die Rückrunde vor

Von pma 28. November 2017 - 14:55 Uhr

Im spanischen La Manga wird der VfB in dieser Winterpause für mehrere Tage gastieren. (Archivbild) Foto: Pressefoto Baumann

Bundesligist VfB Stuttgart wird vom 3. bis 9. Januar seine Zelte in Spanien aufschlagen. Unter guten Bedingungen will man sich dort auf die Rückrunde vorbereiten.

Stuttgart - Die gute alte Winterpause ist Geschichte. Vorbei die Zeiten von Hallen-Masters und wochenlangen Reisen an die türkische Riviera, um dem deutschen Winter möglichst lange zu entfliehen. Gerade einmal 24 Tage Ruhepause liegen für den VfB zwischen dem Pokalspiel bei Mainz 05 und dem ersten Rückrundenspiel gegen Hertha BSC. Zieht man noch Weihnachten und Neujahr ab, dann bleiben nicht ganz 20 Tage Zeit, um Kraft zu tanken und sich neu zu fokussieren.

Mehr zum Thema

Training unter spanischer Sonne

Die Terminhatz lässt also nur wenig Raum – dennoch hat sich der VfB auch in dieser Pause wieder für ein Trainingslager entschieden. Andere Vereine, etwa Hannover 96, haben sich dagegen entschieden und bleiben lieber zu Hause. Nach Portugal im letzten Winter geht es für die Roten aus Bad Cannstatt nun nach Spanien. In La Manga, unweit von Alicante, zieht Trainer Hannes Wolf seinen Kader vom 3. bis 9. Januar zusammen, um an der Form für die Rückrunde zu arbeiten. Am 13. Januar wartet dann das erste Heimspiel des Jahres gegen die „Alte Dame“ aus der Bundeshauptstadt.

„Wir haben nur wenige Tage Zeit, um uns auf den Rückrundenstart vorzubereiten. Es wird keine Vorbereitung im klassischen Sinne“, sagt Wolf. Der Coach weiter: „Im Trainingslager haben wir die perfekten Bedingungen, um mit der Mannschaft neben der Belastung auf dem Trainingsplatz auch in Ruhe in verschiedenen Teamsitzungen taktische Themen zu besprechen und uns auf die Rückrunde einzuschwören.“