Wintereinbruch in Stuttgart So schön ist die Stadt im Schnee

Von red/pj 19. April 2017 - 14:42 Uhr

Der Wintereinbruch mitten im Frühling taucht Stuttgart in ein zartes Weiß. Am Mittwochmorgen ist quasi unaufhörlich Schnee gefallen in der Stadt und sorgte wunderschöne Szenerien.





Stuttgart - Die Autofahrer werden über das, was Petrus derzeit vom Himmel schickt, vermutlich fluchen. Viele haben an Ostern gerade von Winter- auf Sommerreifen gewechselt. Für andere sind die Schneefälle der vergangenen Tage dagegen ein besonderer Spaß in den Ferien. Schier unaufhörlich fielen am Mittwochmorgen die Schneeflocken herunter und färbten Stuttgart in ein zartes Weiß.

Das Winterwunderland im Frühling war allerdings nur von kurzer Dauer: da die Temperaturen über dem Gefrierpunkt lagen, schmolzen die Schneeflocken rasch. Für alle, die in den letzten Tagen wieder gefroren und deshalb Heizung aufgedreht haben, gibt es aber gute Aussichten: Bereits am Freitag sollen die Temperaturen wieder zweistellig werden.

