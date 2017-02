Messenger-Dienst So wird Whatsapp jetzt sicherer

Von ps 10. Februar 2017 - 15:43 Uhr

Ein PIN-Code soll verhindern, dass Unbefugte Whatsapp-Konten missbrauchen.Foto: dpa

Eine neue Sicherheitsfunktion soll die Whatsapp-Konten aller Nutzer mit einem sechsstelligen PIN-Code besser schützen. Die Funktion kann in den Einstellungen aktiviert werden.

Stuttgart - Eine neue Sicherheitsfunktion bei Whatsapp soll verhindern, dass ein Account gestohlen wird. Sorgte der Messenger in der Vergangenheit eher mit großen Sicherheitslücken für Aufsehen, gibt es nun Neuigkeiten über einen zusätzlichen Passwort-Schutz für alle Nutzer.

Bereits im vergangenen Jahr deutete sich an, dass der Messenger zukünftig mit einer neuen Funktion sicherer gemacht werden soll. Nach einer Beta-Phase ist das Feature jetzt für alle Whatsapp-Nutzer verfügbar.

Es handelt sich um eine Art Diebstahlschutz. Ein sechsstelliger Pin soll verhindern, dass Fremde die Whatsapp-Konten von Nutzern missbrauchen. Dieser Code wird zur Aktivierung des Accounts immer abgefragt, wenn Whatsapp auf einem neuen Gerät installiert wird. Dadurch wird verhindert, dass Dritte mit der Telefonnummer eines anderen einen Whatsapp-Account anlegen.

Diebstahlschutz mit PIN-Code

Die Funktion nennt sich zweistufige Bestätigung. Wer sie nutzen will, muss sie in den Einstellungen zunächst aktivieren. Im Bereich Account gibt es die Option „Verifizierung in zwei Schritten“. Dort können der sechsstellige Code eingegeben werden und eine E-Mail-Adresse hinterlegt werden. Die Adresse wird verwendet, um einen verloren gegangenen Code wiederherzustellen.