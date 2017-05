Wetter in Stuttgart und der Region Silberstreif am Horizont

Von red 08. Mai 2017 - 06:05 Uhr

Das Wetter bleibt wie es ist in Stuttgart und RegionFoto: dpa

Am Montag drückt das Wetter weiter aufs Gemüt, doch es naht Besserung. Lesen Sie hier die Wettervorhersage samt Biowetter für Stuttgart und die Region.

Montag, 08.05.2017

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Der Himmel zeigt sich meist stark bewölkt, und zeitweise fällt Regen oder Nieselregen. Die Temperaturen erreichen im Stuttgarter Raum Werte zwischen 9 und 11 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest.

In der Nacht ist es wechselnd bis stark bewölkt, und vereinzelt fallen noch ein paar Regentropfen. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 9 und 7 Grad.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Die Wetterlage macht besonders Rheumakranken zu schaffen. Sie spüren eine Verschlimmerung der Schmerzen in den Gliedern und Gelenken. Wetterfühlige leiden unter Kopfschmerzen. Außerdem werden die Atemwege zurzeit belastet, daher sollten sich Asthmatiker und Personen mit chronischer Bronchitis heute möglichst schonen.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen wechseln sich Sonnenschein und Wolken ab, und es bleibt überwiegend trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 13 Grad. Am Mittwoch scheint häufig die Sonne, nur ab und zu ziehen ein paar Wolkenfelder vorüber. Es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen auf 16 bis 18 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Am Montag setzt sich im Süden das trübe und regnerische Wetter fort. Vor allem südlich der Donau regnet es lang anhaltend und zum Teil ergiebig. An den östlichen Mittelgebirgen entladen sich einzelne Gewitter. Aber auch sonst überwiegen die Wolken, und zeitweise gehen Schauer nieder. Im äußersten Norden lockern die Wolken im Tagesverlauf auf, und es bleibt meist trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Küste auch frisch aus nördlichen Richtungen, im äußersten Süden aus West.

Aktuelle Unwetterwarnungen für

Stuttgart und Baden-Württemberg: