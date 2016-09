Wetter in Stuttgart Traumhafter Start für Herbst und Wasen

Von kap 20. September 2016 - 16:32 Uhr

Das Cannstatter Volksfest startet in diesem Jahr mit herrlichem Spätsommerwetter. (Symbolbild)Foto: dpa

Am Donnerstag beginnt der Herbst, am Freitag das Cannstatter Volksfest – und die Sonne dreht noch einmal so richtig auf. In den kommenden Tagen und am Wochenende werden wir von schönstem Spätsommer-Wetter verwöhnt.

Stuttgart - Der Herbst kommt mit großen Schritten auf uns zu. Nicht zuletzt das kühle und verregnete vergangene Wochenende erinnert uns daran, dass der herrliche Spätsommer auch irgendwann einmal ein Ende hat.

Mehr zum Thema

Doch pünktlich zum astronomischen Herbstanfang am Donnerstag und – noch viel wichtiger – zum Start des Cannstatter Volksfests am Freitag kehrt die Sonne zurück. Und sie hat angenehme, spätsommerliche Temperaturen im Gepäck.

Während der Beginn der Woche noch eher durchwachsen war, macht sich das Azoren-Hoch „Matthias“ im Laufe der kommenden Tage über Stuttgart und der Region breit. „Am Mittwoch klettert das Thermometer auf 19 Grad, zum Herbstanfang am Donnerstag knacken wir dann die 20-Grad-Marke“, verspricht Christian Kronfeldner, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Stuttgart.

So wird das Wetter in Stuttgart und der Region

Und was für unzählige Wasen-Besucher noch viel wichtiger ist: Das erste Volksfest-Wochenende verspricht Sonne pur. Während am Freitag einige Quellwolken die Sonne bei ihrer Arbeit stören, wird es am Samstag und am Sonntag nach DWD-Angaben perfektes Wasen-Wetter geben mit Temperaturen von bis zu 25 Grad und einer Regenwahrscheinlichkeit, die gegen Null geht.

Lesen Sie hier: 171. Cannstatter Volksfest – das muss man beim Wasenbesuch wissen

Lediglich in den Morgenstunden sollte man eine Jacke parat haben. „Morgens ist es nun schon deutlich kühler, in den kommenden Tagen müssen wir mit Temperaturen zwischen 8 und 10 Grad rechnen“, sagt Kronfeldner.

Und auch die kommende Woche beginnt wohl nicht ganz so strahlend. Ab Montag soll es wieder wechselhafter werden mit Temperaturen um die 15 Grad.

Für das Wochenende gilt also: raus an die Luft und Sonne tanken – egal ob bei einem Wasen-Besuch oder bei einem spätsommerlichen Herbstspaziergang.