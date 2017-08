Wetter im Südwesten Sonne satt und hohe Temperaturen

Von red/dpa/lsw 28. August 2017 - 10:31 Uhr

Den Blick auf Stuttgart genießen: Das geht am besten bei Sonnenschein – den es die kommenden Tage im Kessel und in der Region laut Prognose geben soll. Foto: dpa

Es steht zwar bald der meteorologische Herbstbeginn an, doch das heißt nicht, dass das Wetter nicht noch einmal sommerlich sein kann. Laut Deutschem Wetterdienst gibt es im Südwesten die kommenden Tage noch einmal Sonne satt.

Stuttgart - Kurz vor dem meteorologischen Herbstbeginn am 1. September gibt der Sommer in Baden-Württemberg noch einmal Gas. Wie der Deutsche Wetterdienst in Stuttgart mitteilte, kann es am Montag noch zu leichten Schauern kommen, bevor der Sommer erneut durchstartet.

Für den Dienstag und Mittwoch erwarten die Meteorologen trockenes und sonniges Wetter. Die Temperaturen steigen auf bis zu 34 Grad. Erst ab Donnerstag bringen neue Tiefdruckgebiete Schauer und Gewitter. Die Temperaturen sollen dann wieder sinken.