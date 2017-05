“Wenn du mich fragst, wer Meister wird...“ Woher stammt der VfB-Hit wirklich?

Von Markus Merz 04. Mai 2017 - 08:30 Uhr

Jubel, Trubel, Heiterkeit beim VfB Stuttgart nach dem Sieg beim 1. FC Nürnberg. Doch wird das Team auch Zweitliga-Meister?Foto: Pressefoto Baumann

Seit Monaten singen, gröhlen und frohlocken die Fans des VfB Stuttgart das Lied „Wenn du mich fragst, wer Meister wird...“. Wir haben uns auf Spurensuche nach den Ursprüngen gemacht.

Stuttgart - Die Ursprünge gehen auf das Jahr 1788 zurück. Als der schottische Dichter Robert Burns in einem Brief die Wendung „auld lang syne“ benutzte. Und daraus später die gleich lautende Ballade entstand, die bis heute weltberühmt ist und von zahlreichen Künstlern interpretiert und umgesetzt wurde.

Mehr zum Thema

Hier geht es zu unserem Aufstiegsrechner

Ob von Rod Stewart, von den Toten Hosen oder viele andere – die Melodie von „Auld Lang Syne“ dürfte den meisten Menschen in irgendeiner Form bereits untergekommen sein.

Neuerdings hallt die Melodie auch durch die Stadien der 2. Fußball-Bundesliga und wird immer dort gesungen, wo der VfB Stuttgart gerade seine Spiele austrägt. Zuletzt in der Partie beim 1. FC Nürnberg.

In Stuttgart eine alt bekannte Melodie

Mit den Zeilen „Wenn du mich fragst, wer Meister wird...“ leiten die VfB-Fans eine Jubelarie ein und hoffen am Ende der Saison, tatsächlich als Meister der 2. Liga in die Bundesliga zurückzukehren.

Nun ist das Lied in Stuttgart kein unbekanntes, haben es doch schon die Fans des einstigen Eishockey-Klubs EHC Stuttgart in den 80er Jahren in der 2. deutschen Eishockey-Liga geträllert.

Warum fünf Punkte zum Aufstieg reichen, sechs aber womöglich nicht

Doch auch beim VfB Stuttgart hat der Song eine Geschichte, die viele Jahre zurückreicht. Wie Gerold Straube unserer Redaktion erzählt, wurde das Lied schon beim bisher letzten Aufstieg aus der 2. Liga im Jahr 1977 gesungen. Allerdings mit einem leicht abgeänderten Text, wie das Mitglied des VfB-Fanclubs „You’ll never walk alone“ berichtet. Damals sang man im Neckarstadion: „Mein Schatz fragt mich, wer Meister wird...“.