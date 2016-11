Weltweihnachtscircus Stuttgart Zirkus nimmt Clown aus dem Programm

Von Christine Bilger 25. November 2016 - 14:23 Uhr

Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Der Clown David Larible wird nicht im Weltweihnachtscircus auftreten. Das haben die Veranstalter entschieden, weil das Verfahren gegen den Künstler in der Schweiz noch läuft. Ihm wird Kindesmissbrauch vorgeworfen.

Stuttgart - Der Clown David Larible grinst von allen Plakaten, die für das am 8. Dezember beginnende Gastspiel des Weltweihnachtscircus auf dem Cannstatter Wasen werben. Doch der italienische Weltstar wird nicht nach Stuttgart kommen. Das hat der Zirkusdirektor Henk van der Meijden am Freitagmorgen entschieden. Am Tag davor war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft Zürich gegen Larible ermittelt. Die Schweizer Behörden erheben Vorwürfe des Kindesmissbrauchs gegen den weltberühmten 59-jährigen Spaßmacher aus Verona.

Mehr zum Thema

„Ich habe die ganze Nacht nachgedacht und bin zu der Entscheidung gekommen, dass es so besser ist“, sagt van der Meijden gegenüber unserer Zeitung. „Wir haben uns entschlossen kein Risiko einzugehen, dem Ruf des Weltweihnachtscircus Stuttgart als größtes Familienfest des Jahres zu schaden“, begründet der Zirkuschef seine Entscheidung.

Der Zirkus verspricht, einen anderen Clown zu engagieren

Der Zirkus sucht nun nach Ersatz. „Das wird nicht leicht, aber wir haben Kontakt aufgenommen zu anderen Topclowns“, sagt van der Mejden. Es werde auf jeden Fall viel Comedy und Clownnummern in der Show geben, verspricht er.

David Larible äußere sich auch gegenüber der Zirkusleitung zurzeit nicht, sagt der Programmchef. Die Polizei hatte ihn am Sonntag nach einer Aufführung in Lugano festgenommen und nach Zürich gebracht. Dort sollen sich die Taten im Mai zugetragen haben, wegen der er befragt wurde. Zu den einzelnen Vorwürfen macht die Staatsanwaltschaft Zürich keine Angaben.