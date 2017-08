Weltkriegsbombe in Stuttgart-Wangen Fliegerbombe in der Nacht entschärft

Von red 16. August 2017 - 06:56 Uhr

In Stuttgart-Wangen wurde am Dienstagabend eine Weltkriegsbombe gefunden. Für die Polizei ein Großeinsatz – der Kampfmittelbeseitigungsdienst entschärfte die Bombe erfolgreich.





Stuttgart - Die in der Ulmer Straße aufgefundene Fliegerbombe ist von Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes in der Nacht auf Mittwoch um 00.45 Uhr erfolgreich entschärft worden.

Die Polizei berichtet, dass es sich dabei um eine britische 250-Kilo-Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg handeln soll, die am frühen Abend bei Bauarbeiten aufgefunden worden war. Die evakuierten Menschen wurden in der Nacht wieder in ihre Wohnungen gelassen, alle Sperrungsmaßnahmen wurden aufgehoben.