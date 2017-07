Weil der Stadt Mehrfamilienhaus steht in Flammen

Von red/pol 02. Juli 2017 - 11:48 Uhr

Bei einem Brand wird ein Mehrfamilienhaus in Weil der Stadt unbewohnbar. Menschen werden glücklicherweise nicht verletzt.





7 Bilder ansehen

Weil der Stadt - Am frühen Sonntagmorgen gegen 3.15 Uhr kam es in einem Reiheneckhaus in Weil der Stadt zu einem Brand. Die mit zehn Fahrzeugen und 55 Einsatzkräften ausgerückte Feuerwehr musste zur Brandbekämpfung zunächst die Eingangstüre gewaltsam öffnen, um anschließend das Feuer löschen zu können.

Mehr zum Thema

Nach bisherigen Ermittlungen brach das Feuer aus nicht geklärten Gründen in einem Schlafzimmer des zweiten Obergeschoss aus. Glücklicherweise konnten sich die drei Personen, welche sich zur Zeit des Ausbruchs des Feuers in dem Haus befanden, rechtzeitig aus dem Gebäude retten, so dass der Rettungsdienst nicht eingreifen musste.

Das Gebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar, der Schaden liegt bei etwa 150.000 bis 200.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.