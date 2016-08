Weil am Rhein Hund beißt Polizist

Von red/dpa/lsw 30. August 2016 - 14:09 Uhr

Ein Polizist ist bei der Auseinandersetzung mit Obdachlosen in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) von deren Hund gebissen worden.Foto: dpa

Ein Polizist ist bei der Auseinandersetzung mit Obdachlosen in Weil am Rhein von deren Hund gebissen worden. Die Männer waren laut Polizei alkoholisiert.

Weil am Rhein - Der Beamte versuchte am Montagnachmittag an einem Einkaufszentrum in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) einen Streit zwischen Sicherheitsleuten und Obdachlosen wegen eines Platzverweises zu schlichten, als das Tier plötzlich zubiss, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Vorläufig festgenommen

Nach dem Hundebiss musste der Polizist ins Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Obdachlosen wurden vorläufig festgenommen und wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. Beide Männer waren laut Polizei betrunken.