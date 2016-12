Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin Was wir über den möglichen Anschlag wissen und was nicht

Von red/dpa 19. Dezember 2016 - 23:10 Uhr

Am Abend wurden mehrere Menschen getötet, nachdem ein Lkw in einen Berliner Weihnachtsmarkt gerast ist. Noch ist nicht klar, ob es sich um einen Anschlag handelt, auch viele Hintergründe liegen noch im Dunkeln. Wir zeigen im Überblick, was bislang bekannt ist und was nicht.





Berlin - Bei einem möglichen Anschlag mit einem Lastwagen auf einen Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Berlin sind am Montagabend mindestens neun Menschen getötet worden. Das teilte die Polizei mit. Nach Angaben der Feuerwehr wurden mindestens 50 Menschen teils lebensgefährlich verletzt.

Was wissen wir über die Tat?

Ein dunkler Lastwagen mit polnischem Kennzeichen fuhr laut Polizei gegen 20 Uhr auf einer Strecke von 50 bis 80 Metern mit hoher Geschwindigkeit über den Markt und zerstörte dabei mehrere Buden. Der an der Front stark demolierte Lastwagen kam am Rande der Budapester Straße zum stehen. Der Generalbundesanwalt in Karlsruhe übernahm die Ermittlungen. Das teilte Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) am Abend über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Was wissen wir über die möglichen Täter?

Der Fahrer war zunächst Richtung Zoo geflüchtet. Er wurde als Tatverdächtiger festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Ein weiterer Mann, der auf dem Beifahrersitz saß, sei tot.

Was wissen wir über die Situation vor Ort?

Die Polizei bat Anwohner, zuhause zu bleiben. Es gebe ein „verheerendes Bild vor Ort“, sagte ein Polizeisprecher. Umstehende berichteten dpa-Reportern, dass der Lkw Dutzende Menschen überfahren habe. Dutzende Rettungswagen und viele Polizeiwagen waren vor Ort. Das Gelände wurde abgesperrt, Passanten wurden nur noch vom Weihnachtsmarkt herunter gelassen.

Was wissen wir nicht?

Ein Polizeisprecher sagte kurz nach Bekanntwerden des Vorfalls, es handle sich vermutlich um einen Anschlag. Noch gibt es allerdings keine offizielle Bestätigung für diese Äußerung. Wir wissen auch noch nichts Genaueres zu den Tätern. Auch die Zahl der Opfer kann noch nach oben korrigiert werden.