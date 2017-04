Walldürn im Neckar-Odenwald-Kreis Mann attackiert 20-jährige Frau mit Axt

25. April 2017

Ein 46-Jähriger attackiert eine Frau mit einer Axt. Nun sitzt er in Untersuchungshaft.Foto: dpa/Archivbild

Mit einer Axt schlägt ein 46-Jähriger die Scheibe eines Autos ein, in der eine 20-jährige Frau sitzt. Der Begleiter der Frau greift ein und stürzt sich auf den Angreifer.

Walldürn - Weil er eine Frau mit einer Axt attackiert haben soll, sitzt ein 46-Jähriger in Untersuchungshaft. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, soll er am Montagabend in Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) die Scheibe eines Autos mit der Axt eingeschlagen haben, in dem eine 20-Jährige saß.

Danach griff er die Frau an. Bei einer Rangelei vor dem Auto entriss der Begleiter der 20-Jährigen dem Beschuldigten demnach die Axt. Die Polizei nahm den Mann fest.

Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Zu den Hintergründen wollte sich die Staatsanwaltschaft noch nicht äußern - der 46-Jährige kannte die 20-Jährige demnach und war mit ihr im Streit.