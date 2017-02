VVS-Bilanz in der Region Stuttgart Busse und Bahnen fahren erneut Rekord ein

Von Wenke Böhm 17. Februar 2017 - 15:32 Uhr

Erneut vermeldet der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart mehr Fährgäste.Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Der VVS hat erneut aufs Gas getreten: Auch 2016 wird von den Verantwortlichen als Rekordjahr verbucht – mit einem weiteren satten Plus. Die hohe Zahl von Feinstaubtagen stellt den öffentlichen Nahverkehr aber vor Probleme.

Stuttgart - Eine große Überraschung ist das wohl nicht mehr: Der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart ist 2016 erneut auf Erfolgskurs gefahren. Seit zehn Jahre steigt die Zahl der Fahrten bereits, seit 2012 tut sie dies sogar deutlich. Mit einer Hausnummer von knapp 376 Millionen im vergangenen Jahr lag das Wachstum im Vergleich zu 2015 bei 2,6 Prozent – und wieder deutlich über dem bundesweiten Trend von plus 1,8 Prozent.

Mehr zum Thema

Damit habe sich die Nutzungszahl seit der Verbandsgründung mittlerweile verdoppelt, machte VVS-Geschäftsführer Thomas Hachenberger deutlich. Obwohl der Start der deutlichen Erfolgsserie mit dem Amtsantritt von Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) zusammenfalle, sei sie natürlich nicht allein dessen Verdienst, sagte er mit Augenzwinkern.

Gute Wirtschaftslage war ein Erfolgsfaktor

Der Erfolg des vergangenen Jahres habe mehrere Väter, machte Hachenberger vielmehr deutlich. Dazu gehörten etwa die insgesamt gute wirtschaftliche Lage in der Region Stuttgart mit Anstieg der Bevölkerung sowie Verbesserungen bei Fahrplänen und Tarifen. „Das Leistungsangebot war noch nie so hoch wie jetzt“, sagte er und verwies auf den durchgehenden Nachtverkehr, den Testbetrieb für Expressbusse und das gut ausgebaute Stadtbahnnetz. Negative Entwicklungen seien dagegen der weiter sinkende Dieselpreis und die steigende Zahl von Auto-Neuzulassungen.

Der Individualverkehr machen dem VVS auch in anderer Hinsicht zu schaffen: „Das Feinstaubproblem in Stuttgart ist ein Thema, das den Nahverkehr, der ja da auch Problemlöser sein soll, sehr fordert und auch an die Grenzen bringt“, sagte Hachenberger. In den Monaten vielen mit Feinstaubalarmtagen habe die Zahl der Einzelticket deutlich zugenommen. Im November 2016 bei 13 Tagen waren es 11,5 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, im Dezember mit 19 Tagen waren sogar 25 Prozent mehr.

Weniger Feinstaub-Umsteiger als vom VVS erwartet

Das klingt zunächst erheblich, doch: Im Gegenzug ging der Verkauf von Vierer- und Tagestickets zurück. Die Zahl der Fahrten stieg in den beiden Monaten um insgesamt rund 5 Prozent und lag damit bei weitem nicht so extrem über dem Jahresplus von 2,6 Prozent. Und wegen der hohen Zahl an Feinstaubtagen sei auch der Unmut der Stammkunden gestiegen, die von den günstigen Preisen nicht profitieren konnten. „19 Tage in einem Monat sind einfach zuviele“, so VVS-Geschäfstführer Horst Stammler.

Der Verbund habe für die Feinstaubsaison von Oktober bis April 5 Millionen Euro einkalkuliert, die Kosten würden wegen der zahlreichen Feinstaubtage allerdings deutlich höher sein, kündigte Hachenberger an. „Wir haben mit mehr als 5 Prozent Umsteigern gerechnet.“ Trotz der deutlichen Preisreduzierung seien viele Autofahrer in ihrem PKW sitzen geblieben.