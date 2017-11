Vorfall in Bietigheim-Bissingen Exhibitionist belästigt Frau

Von bin 21. November 2017 - 14:54 Uhr

Foto: dpa

In Bietigheim-Bissingen hat sich ein Mann vor einer 59-Jährigen entblößt, obwohl Kinder in der Nähe waren. Die Polizei sucht dringend Zeugen für den Vorfall.

Bietigheim-Bissingen - Am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr bemerkte eine 59 Jahre alte Radfahrerin einen Exhibitionisten, der sich beim Enzsteg zwischen Bürgergarten und der Holzgartenstraße in Bietigheim aufhielt. Obwohl sich zu dieser Zeit auch Kinder auf dem Steg befanden, manipulierte der Mann an seinem Glied und schaute dabei die 59-Jährige an. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Täter an den Steintreppen an der Holzgartenstraße. Der Exhibitionist wird als auffallend groß beschrieben. Er war kräftig, jedoch nicht dick und hatte kurze dunkle Haare. Er trug weder Bart noch Brille und war dunkel gekleidet. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen nimmt unter 07142 / 4050 Hinweise zum Täter entgegen.