Vor Mitgliederversammlung Der VfB-Aufsichtsrat im Livestream

Von red 04. Oktober 2016 - 16:46 Uhr

Der VfB-Aufsichtsrat stellt sich bei "VfB im Dialog". Wir zeigen den Livestream.Foto: Pressefoto Baumann

Wenn am 9. Oktober die Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart stattfindet, will der Verein Wolfgang Dietrich als neuen Präsidenten durchbringen. Im Vorfeld finden so genannte "VfB im Dialog"-Veranstaltungen statt. An diesem Dienstag mit dem Aufsichtsrat. Wir zeigen den Livestream.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart versucht in diesen Tagen fast alles, um seine Anhänger auf die Mitgliederversammlung am 9. Oktober einzustimmen. Und setzt dabei alles auf die Karte Wolfgang Dietrich. Der ehemalige Projektsprecher von Stuttgart 21 soll, wenn es nach dem Verein geht, zum neuen Präsidenten gewählt werden. Einen Gegenkandidaten gibt es nicht. Das Problem: Seit bekannt wurde, dass Wolfgang Dietrich der neue starke Mann beim VfB werden soll, gibt es mächtig Gegenwind für die vorgeschlagene Lösung. Mit diversen Veranstaltungen versucht der Verein nun, seine Mitglieder zu überzeugen.

Eine dieser Veranstaltungen nennt sich "VfB im Dialog". Fans können sich dort direkt beteiligen, unter anderem im Netz unter dem Hashtag #VfBimDialog. Dietrich hat letzten Donnerstag dieses Veranstaltung bereits absolviert. Nun ist knapp eine Woche später der Aufsichtsrat an der Reihe. Martin Schäfer (Würth), Wilfried Porth (Daimler) und Hartmut Jenner (Kärcher) stellen sich den Fragen der Anhänger. Gelenkt von einem Moderator des VfB. Mit ausgesuchten Fragen des Vereins.

Der VfB überträgt seine Veranstaltung via Facebook, Youtube und dem hauseigenen Sender VfB-TV. Wir haben für Sie, liebe Leser, hier den Livestream zur Veranstaltung an diesem Dienstag, den 4. Oktober . Los geht es um 19 Uhr.