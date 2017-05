Vor Hannover 96 VfB Stuttgart trainiert in der Sonne

Von pav 10. Mai 2017 - 22:11 Uhr

Die Vorbereitungen auf den Zweitliga-Gipfel laufen auf Hochtouren: Vor der entscheidenden Begegnung bei Hannover 96 gab es beim VfB Stuttgart eine Trainingseinheit voller Intensität – und mit vielen lachenden Gesichtern.





Stuttgart - Die Stimmung ist gut beim VfB Stuttgart. Dies wurde nicht zuletzt beim jüngsten Training des Teams von Trainer Hannes Wolf deutlich. Dennoch ist der Fokus voll auf die möglicherweise entscheidende Partie am kommenden Sonntag (15.30 Uhr/Sky) in Niedersachsen gerichtet.

Wir waren vor Ort und haben die besten Bilder der Übungseinheit in Bad Cannstatt – dabei strahlte am Dienstagnachmittag nicht nur die Sonne, sondern auch ein Großteil der VfB-Profis. Kein Wunder, haben die Schwaben doch die vergangenen fünf Zweitliga-Begegnungen für sich entscheiden können. Noch ist der letzte Schritt jedoch nicht gegangen – doch mit einem Sieg bei Hannover 96 könnten nicht nur die Akteure, sondern auch die vielen Fans des VfB Stuttgart den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga endlich feiern.

