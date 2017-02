Video-Umfrage Das halten Stuttgarter vom Valentinstag

Von Beate Pundt/Siri Warrlich 14. Februar 2017 - 07:00 Uhr

Love is in the air! Für Ali Gole aus Stuttgart soll es dieses Jahr am Valentinstag etwas Besonderes sein – er überrascht seine Liebste mit Luftballons im Herzformat.Foto: Beate Pundt

Von den einen wird der Tag boykottiert, von anderen zelebriert. Wie steht man in Stuttgart zum Valentinstag? Auf der Suche nach Antworten haben wir knallrote Herzluftballons gefunden – aber auch Kritiker getroffen.

Stuttgart - Es ist Valentinstag. Ein Tag wie jeder andere oder doch irgendwie ein besonderer Tag? Valentinstag als Tag für verliebte Pärchen oder vor allem ein Tag für die Blumenhändler?

In unserer Video-Umfrage haben wir Stuttgarter gefragt, was sie persönlich vom Valentinstag halten und wie sie einem Außerirdischen erklären würden, was Liebe bedeutet. Die Antworten sind nachdenklich, kritisch, aber auch ein bisschen witzig.

Romantische Orte, schöne Sprüche oder Tipps für Singles

