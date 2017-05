Video-Rückblick Der Tag, an dem der VfB Stuttgart zurückkehrte

Von Philipp Maisel und Hannes Opel 27. Mai 2017 - 18:59 Uhr

Stuttgart - Es gibt diese Tage, die man als Fußball-Fan nicht vergisst – egal, für welchen Verein das Herz schlägt. Für Anhänger des VfB Stuttgart gab und gibt es solche Fix-Momente natürlich auch: das 2:1 gegen Manchester United zum Beispiel, oder die Meisterfeier im Mai 2007. Spätestens seit vergangener Woche gesellt sich ein weiteres Datum für all diejenigen Menschen hinzu, die dem Club mit dem roten Brustring die Daumen drücken: der 21. Mai 2017. Der Tag der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga.

Im Video-Rückblick lassen wir den Aufstiegstag noch einmal Revue passieren. 60.000 Menschen waren im Stadion, noch einmal mindestens genauso viele beim Public Viewing auf dem Cannstatter Wasen. Gefühle und Emotionen prägten die Feierlichkeiten in der Landeshauptstadt. Tauchen Sie mit uns noch einmal ein in den Tag, an dem der VfB Stuttgart zurückkehrte: