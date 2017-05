Video-Interview „Neulich im Newsroom“ „Die Tradition ist der Widerstand“

Von Rainer Pörtner, Christoph Reisinger und Hanna Spanhel 18. Mai 2017 - 14:50 Uhr

Das Traditionsverständnis der Bundeswehr steht auf dem Prüfstand. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann plädiert im Video-Interview dafür, dass da „absolute Klarheit“ herrschen müsse.

Stuttgart - Nachdem der Oberleutnant Franco A. unter Terrorverdacht festgenommen wurde, hat die Bundeswehr umfassende interne Untersuchungen eingeleitet. In der Kaserne in Illkirch, in der Franco A. stationiert war, wurden in einem Gemeinschaftsraum Wehrmachtshelme im Regal und heroische Landser-Malereien an der Wand entdeckt. Der Fall hat eine breite Diskussion über die Traditionspflege in der Bundeswehr ausgelöst.

Mehr zum Thema

Verteidigungsministerin von der Leyen (CDU) ließ alle Bundeswehr-Kasernen durchleuchten und erklärte, dass die Wehrmacht auf keinen Fall traditionsstiftend für die Bundeswehr sein könne.

Im Video-Interview unterstützt der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann diesen Kurs: „Klar ist, die Tradition für die Bundeswehr ist der Widerstand von Militärs gegen die Nazis – vorne dran Claus Schenk Graf von Stauffenberg.“ Gleichzeitig warnt der Grünen-Politiker vor Übertreibungen.