Victoria’s-Secret-Model Adriana Lima nach Trennung von Julian Edelman wieder gut gelaunt

Von mrz 11. März 2017 - 16:21 Uhr

Adriana Lima hat sich vor kurzem von ihrem Partner Julian Edelman von den New England Patriots getrennt. Jetzt zeigt sich das Topmodel wieder bei einer Show von Victoria’s Secret.





Stuttgart - Lange hat die Beziehung von American-Football-Superstar Julian Edelman von den New England Patriots und Topmodel Adriana Lima nicht gedauert. Nun ist die Schönheit, die regelmäßig für Victoria’s Secret auf dem Laufsteg steht, wieder single.

Am Freitag zeigt sich Adrian Lima dann schon wieder bei einem Event von Victoria’s Secret in Singapur. Dort wurde die „new Body by Victoria collection“ vorgestellt.

