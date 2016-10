VfB vs KSC und Co. Das Derby: Die Mutter aller Spiele

Von Marko Schumacher 28. Oktober 2016 - 17:23 Uhr

Bei Derbys geht es mehr um 3 Punkte. Bei Derbys darf und soll auch gestichelt werden. Hass zu schüren, wäre aber fatal.Foto: red

Wenn Stuttgart an diesem Wochenende in Karlsruhe und Schalke in Dortmund gastieren, dreht sich vieles um das Thema Sicherheit. Dabei könnte man fast vergessen: Duelle zwischen benachbarten Fußball-Clubs sind mit das Faszinierendste, was der Fußball zu bieten hat.

Stuttgart - Koslowski wird im nächsten Februar 80 und gilt auf Schalke als lebende Legende. Der frühere Nationalspieler und gelernte Bergarbeiter war Mitglied der letzten königsblauen Meistermannschaft von 1958, sein Geld verdiente er in einer Glashütte neben der Glückauf-Kampfbahn. Bis heute ist Koslowski ein beliebter Gesprächspartner zum Thema Fußball im Revier und erzählt gerne die Derbygeschichten von früher. Wenn zu seiner aktiven Zeit Schalke 04 auf Borussia Dortmund traf, „dann gab’s im Spiel erst Feuer und anschließend ein gemeinsames Pilsken“. An der Theke des Schalker Clubheims seien damals alle friedlich vereint gewesen, die Spieler beider Mannschaften, die Fans, ja sogar der Schiedsrichter.

Heutzutage ist alles viel komplizierter – Feuer gibt es nicht mehr allein auf dem Spielfeld. Große Fußballderbys sind zu Hochrisikospielen geworden, im Ruhrgebiet, in Baden-Württemberg und an vielen anderen Orten auf der Welt. Wenn der BVB an diesem Samstag (18.30 Uhr) den ewigen Erzrivalen aus Schalke empfängt, greift ein vor zwei Jahren verschärftes Sicherheitskonzept, das erneute Ausschreitungen verhindern soll. Und auch die Polizei in Karlsruhe bereitet sich auf einen Großeinsatz vor, damit es rund um das Gastspiel des VfB Stuttgart am Sonntag (13.30 Uhr) nicht wieder zu wüsten Prügeleien rund ums Wildparkstadion kommt.

Es ist in den vergangenen Tagen und Wochen so viel über das Thema Sicherheit und Gewalt diskutiert worden, dass man fast vergessen konnte: Derbys gehören noch immer zum Faszinierendsten, was der Fußball zu bieten hat. Es gibt für die Beteiligten wenig Wichtigeres und Emotionaleres als dieses Duell zweier benachbarter Mannschaften. Da spielt es im Grunde genommen keine entscheidende Rolle, ob Oberparkstetten und Unterparkstetten um die Dorfmeisterschaft kämpfen oder Real Madrid und Atletico um den Titel in der Champions League. Am Ende läuft es immer darauf hinaus: wer ist der Platzhirsch im gemeinsamen Revier?