VfB Stuttgart Wolf will Verlust der Tabellenführung als Chance sehen

Von red/dpa 27. März 2017 - 13:06 Uhr

VfB-Trainer Hannes Wolf nimmt Stellung zur verlorenen Tabellenführung.Foto: Getty

Trainer Hannes Wolf will sich von der jüngsten Serie ohne Sieg und der verlorenen Tabellenführung des VfB Stuttgart in der 2. Fußball-Bundesliga nicht verunsichern lassen.

Stuttgart - Trainer Hannes Wolf will sich von der jüngsten Serie ohne Sieg und der verlorenen Tabellenführung des VfB Stuttgart in der 2. Fußball-Bundesliga nicht verunsichern lassen. „Wir dürfen uns nicht einreden lassen, dass wir etwas zu verlieren haben. Wir sollten stattdessen das Gefühl haben, dass wir sehr, sehr viel gewinnen können“, sagte der 35-Jährige in einem Interview des „Kicker“.

In den vergangenen drei Partien spielte Stuttgart zweimal Remis und verlor 0:1 in Fürth. Mit einem Punkt Rückstand auf Spitzenreiter Union Berlin steht der VfB auf Rang zwei der Tabelle.

Es sei eine wichtige Fähigkeit, in allen Situationen das Positive zu sehen, sagte Wolf. „Natürlich hätten wir zuletzt lieber gewonnen. Aber jetzt müssen wir das Beste daraus machen, müssen Energie aus dem Wissen ziehen, dass wir es schaffen können.“

Vier Fragen zu seiner Rolle als Trainer in Stuttgart beantwortet Hannes Wolf im Video:

Am Sonntag ist Dynamo Dresden zu Gast in Stuttgart. Das Hinspiel verlor der VfB 0:5. „Wir wollen auf jeden Fall von der ersten Minute an voll da sein, wollen unsere beste Leistung abrufen und auf den Erfolgsweg zurückkehren. Das Saisonende ist nicht mehr weit weg“, sagte Wolf.